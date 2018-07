tempo di lettura 2'

Il cinema sta morendo? Da un po’ di tempo grazie all’avvento di svariati servizi di streaming legali alcune personalità di spicco del mondo della settima arte si sono ritrovate a disquisire su questo dilemma. Per alcuni lo streaming starebbe lentamente “uccidendo” il cinema, per altri invece no.

Il regista David Cronenberg, ad esempio, con un discorso tenuto all’Ontario College of Art and Design, ha espresso il suo punto di vista affermando che il cinema non sta morendo, ma si sta solo evolvendo:

Il pittore Willem de Kooning disse: “La carne è la ragione per cui la pittura ad olio è stata inventata”. Io dico che il corpo umano è la ragione per cui il cinema è stato inventato. Il volto, il corpo, è questo il suo vero soggetto, il più fotografato nel cinema. Il cinema è corpo. Sono qui perché ho realizzato alcuni film. Tuttavia a causa di internet, Netflix e allo streaming il cinema si sta dissolvendo, il grande schermo si sta frantumando in tanti piccoli schermi e ciò sta causando molto stress tra gli intransigenti nostalgici del cinema. Non mi importa. In effetti, mi fa piacere. Poiché il corpo si sta evolvendo e cambiando e poiché il cinema è corpo, ha senso che il cinema cambi con esso, evolvendosi. Se i film scomparissero durante la notte non mi interesserebbe. Il cinema non è la mia vita. La tua forma d’arte non può essere la tua vita. Se lo fosse sarebbe come fuggire dalla vita stessa. Tuttavia non lo farai, vero? No, sono sicuro che non lo farai.

FONTE: ThePlaylist