tempo di lettura 1'

Buona parte delle notizie di business cinematografico e televisivo degli ultimi mesi sono state dominate dall’acquisizione dellae, di recente, dalla scalata dellaa buona parte delle proprietà della, una battaglia combattuta contro laa suon di rilanci multimiliardari.

Alla finestra, intenta ad osservare il tutto, c’è l’attuale leader di mercato dello SVOD, ovvero sia Netflix.

La compagnia di Los Gatos, qualora la Casa di Topolino dovesse effettivamente entrare in possesso di Hulu e Sky, si ritroverebbe a camminare sui carboni ardenti tanto che, secondo gli analisti del settore, Reed Hastings and co. preferirebbero che fosse Comcast ad avere la meglio. Questo perché la “percezione del pericolo” con Comcast verrebbe calcolata sul lungo periodo, mentre con Disney sarebbe immediata.

Il Chief Strategy Officer della GBH Dan Ives, citato da CNBC, sostiene:

La guerra di rilanci e lo scorporo di alcune proprietà a più offerenti per superare eventuali ostacoli normativi, sarebbe una vittoria non indifferente per Reed Hastings, il non vedere tutti questi asset sotto un unico tetto, specie un tetto a marchio Disney […] Hulu e tutti i gioielli della corona della 21St Century Fox trasformerebbero Iger & Co. in un gigante che si posizionerebbe come vero rivale di Netflix in materia di contenuti, con delle capacità di distribuzione web uniche e una consapevolezza dei marchio senza pari.