Dopo mesi di silenzio, inizia il casting di, il nuovo adattamento del classico di fantascienza di Frank Herbert che verrà diretto da Denis Villeneuve.

L’Hollywood Reporter rivela infatti che Timothée Chalamet (nominato all’Oscar per Chiamami col tuo Nome) è in trattative per entrare nel cast del blockbuster. Non è chiara la parte che dovrebbe avere, anche se logica vuole che si tratti di Paul Atreides, figlio del sovrano del pianeta Arrakis costretto a fuggire nel deserto e unirsi alle tribù che lo abitano. Nel film di David Lynch del 1984 il protagonista venne interpretato da Kyle MacLachlan.

Le riprese della pellicola dovrebbero partire all’inizio del 2019 su produzione della Legendary Pictures. Vi terremo aggiornati!