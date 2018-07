tempo di lettura 2'

La storia della franchise di, negli ultimi mesi, è stata resa “più pepata e saporita” dalle voci di relative ai dissapori fra, ma anche dagli sfoghi social di

Facciamo un secondo il punto della situazione.

Nel mese di settembre 2017 Tyrese Gibson aveva supplicato pubblicamente Dwayne Johnson di non rimandare l’uscita di Fast & Furious 9. L’attore aveva chiesto al collega di “non procedere con il film su Hobbs“ perché altrimenti la Universal avrebbe fatto slittare l’uscita del nono capitolo del franchise.

Alla fine, le suppliche di Gibson sono servite a poco: la Universal ha infatti rimandato il film al 10 aprile 2020, senza però comunicare i motivi dello slittamento e, nel mentre, la pre-produzione dello spin-off è andata avanti a spron battuto (le riprese dovrebbero partire alla fine dell’estate).

“Roman” non l’ha presa bene, sfogandosi contro The Rock via Instagram:

Complimenti a The Rock e a tuo cognato, ovvero il produttore della 7 Bucks Hiram Garcia per aver reso il franchise di Fast and Furious tutto su di TE. Se anche mi dovessero chiamare, non cancellerò questo post. Ragazzi, ci vediamo ad aprile 2020. #FastFamily, giusto? Nah… adesso si parla di #TeamDwayne. Varrà la pena aspettare 3 anni? #SenzaShaw ma solo con Hobbs sarà un altro #BayWatch? Ragazzi, tranquilli. Sono solo un critico tanto appassionato.

Durante la promozione stampa di Skyscraper, Dwayne Johnson ha avuto modo di dire la sua durante il Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Tutta questa faccenda di Tyrese è stata alquanto deludente, più che altro perché sono stato suo amico davvero a lungo. Ho sempre pensato che le faide avessero bisogno di almeno due persone per essere tali, ma questa è sempre stata a senso unico con lui che peraltro è sempre stato molto attivo in tal senso sui social. Da quanto ne so aveva anche dei problemi di natura privata, ma no, non abbiamo parlato della cosa e non vedo perché dovremmo considerato che non c’è proprio bisogno di parlarne.

In calce trovate l’intervento della star: