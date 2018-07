tempo di lettura 1'

Una nuova inchiesta portata avanti dall’ Hollywood Reporter ha portato alla luce dei dettagli riguardanti una maxi truffa avvenuta nel mondo di Hollywood realizzata da una donna ai danni di varie figure professionali del mondo dell’entertainment e non solo.

Fingendosi grandi figure di spicco nel mondo del cinema come Kathleen Kennedy della Lucasfilm e l’ex co-presidente di Sony Pictures Entertainment Amy Pascal, questa donna avrebbe infatti truffato figure professionali come stuntman, truccatori, consulenti militari e fotografi estorcendo con l’inganno migliaia di dollari da investire per un lavoro segreto in Indonesia con la promessa di rimborsi spese che non avverranno mai.

Si ritiene che la donna faccia parte di un’organizzazione criminale più ampia poiché diverse vittime sostengono di essere entrate in contatto con la truffatrice da una terza parte. Uno di questi è Rudy Reyes, attore ed ex marine che sostiene di essere stato contattato da Beau Flynn (produttore di Rampage – Furia Animale) per conto di Kathleen Kennedy per un possibile lavoro che lo avrebbe lanciato con il quinto capitolo di Indiana Jones.

Gli investigatori della K2 Intelligence hanno iniziato ad indagare sulla questione dopo la denuncia fatta da alcune delle vittime. La donna, secondo alcune delle personalità coinvolte, potrebbe essere di nazionalità asiatica.

FONTI: CB, Vulture