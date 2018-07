tempo di lettura 1'

Secondo The Hashtag Show il quarto Star Trek (che non va confuso con il film di Star Trek che verrà prodotto da Quentin Tarantino, ndr.) dovrebbero partire all’inizio del 2019.

Le informazioni sul film sono ancora piuttosto risicate. Sappiamo che, in teoria, dovrebbe avere due antagoniste femminili – una interpretata molto probabilmente dalla Danai Gurira di The Walking Dead e Black Panther – e che verrà diretto da S.J. Clarkson (Bates Motel, Dexter, Jessica Jones, Orange is the New Black), che sarà la prima regista donna a dirigere un film della saga di Star Trek.

A scrivere la pellicola J.D. Payne e Patrick McKay. Abrams e Lindsey Weber saranno produttori con la loro Bad Robot Productions, mentre David Ellison e Dana Goldberg saranno produttori esecutivi con la loro Skydance.

