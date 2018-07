Aquaman: ecco quali sono i due film che hanno ispirato il tono del film di James Wan

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Questa settimana, sabato per la precisione, dovremmo finalmente vedere il primo trailer di, l’atteso cinecomic diretto dae interpretato da

Il tutto avverrà a margine del panel Warner che si terrà al Comic-Con sabato.

Intanto però, col termine degli embarghi sulle set visit, cominciano ad arrivare online alcune curiosità alquanto interessanti sul film in questione.

Cinemablend riporta, ad esempio, le parole del produttore della pellicola, Peter Safran, grazie alle quali possiamo scoprire quali sono i lungometraggi che hanno ispirato James Wan nella creazione di un cinecomic dal “sapore differente” rispetto a quelli già visti nel DCEU, anche e soprattutto in merito alla relazione fra Aquaman (Jason Momoa) e Mera (Amber Heard).

Non lo definirei una love story. Tutto il film è un po’ sulla falsariga di Indiana Jones. James Wan ci teneva davvero tanto a raccontare questo film in cui i personaggi sono alla ricerca di qualcosa, una vicenda arricchita da toni divertenti e spavaldi. Per questo la relazione fra loro due ricorda un po’ quella fra Michael Douglas e Kathleen Turner in Alla Ricerca della Pietra Verde che, a conti fatti, è un film d’azione romantico. Anche se non è che ci sia proprio una relazione d’amore fra i due per via dell’antagonismo esistente fra loro, motivato anche dalle loro origini. Lei è tutta all’insegna del dovere e dell’onore, lui tutto focalizzato nel riuscire nella missione.