Aquaman: Nicole Kidman ha accettato di partecipare perché ama i film di James Wan

tempo di lettura 2'

A eccezione di, il film didatato 1995 dove ha interpretato la dottoressa Chase Meridian,non ha mai partecipato a una delle più recenti pellicole cinefumettistiche.

La star sarà però presente in Aquaman dove, come noto, interpreterà Atlanna.

A margine della fine degli embarghi sulle set visit della pellicola, è emerso un curioso dettaglio circa il motivo che ha spinto l’acclamata attrice a partecipare al progetto.

A rivelarlo è stato il produttore Peter Safran:

Se riguardate i nostri concept art di ottobre e settembre dell’anno scorso, potete constatare che abbiamo sempre adoperato il volto di Nicole Kidman per Atlanna. Prima di avere una minima discussione in materia con lei, James diceva sempre “Riesco solo a immaginare Nicole nei panni di questo personaggio” aggiungendo poi “Ho sentito dire in giro che vuole lavorare con me” e io, sarcastico, che gli dicevo “Oh certo, come no, sono sicuro che è una grande fan di Fast & Furious!”. Ma poi, quando abbiamo provato a contattarla, abbiamo subito avuto il seguente responso “Oh, ma lei ama James, adora James!”. Ci siamo incontrati con lei e abbiamo concluso subito. Abbiamo avuto solo ed esclusivamente un meeting. Le abbiamo mostrato gli artwork, ha letto lo script e ci ha subito detto “Mi piace!”. Ed è salita subito a bordo.