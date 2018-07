tempo di lettura 2'

Sembra che la guerra di offerte per gli asset entertainment della 21st Century Fox sia quasi terminata. CNBC , network finanziario di proprietà di Comcast, annuncia che la sua parent company difficilmente rilancerà un’altra volta l’offerta della Disney, concentrandosi piuttosto sulla scalata della paytv britannica Sky Television.

L’offerta più recente di Comcast ammontava a 65 miliardi di dollari, cifra innalzata a 71.3 miliardi da Disney, che a questo punto potrebbe essere definitivamente libera di acquisire gli studios della Fox, le divisioni distributive, i canali, le quote in HULU, la piattaforma indiana Star India e anche il 39% di Sky di proprietà di 21st Century Fox. Ricordiamo che il Dipartimento di Giustizia americano ha già dato il via libera all’acquisizione.

Nelle varie analisi sulla vicenda pubblicate nei mesi scorsi si sottolineava come a Comcast facciano gola in particolare gli asset internazionali di 21st Century Fox: il colosso, che già possiede NBCUniversal, ha infatti bisogno di espandersi fuori dagli Stati Uniti per competere con giganti come Disney, Netflix e Amazon. L’idea è che il ricorso in appello del governo USA all’acquisizione di Time Warner da parte di AT&T, che potrebbe dare non pochi problemi all’operazione, abbia spinto Comcast a concentrarsi su una scalata più fattibile (anche a livello economico) con un respiro molto internazionale come quella di Sky. Ricordiamo, a questo proposito, che la settimana scorsa Fox aveva rilanciato la sua offerta per il 61% di Sky che non possiede a 32.5 miliardi di dollari, seguita da una nuova offerta da parte di Comcast per 34 miliardi di dollari.

