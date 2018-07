Comic-Con 2018: Aquaman, i protagonisti del cinecomic ritratti sulla copertina speciale di Den of Geek

tempo di lettura 1'

In occasione del Comic-Con di San Diego Den of Geek ha commissionato la realizzazione di una speciale cover per il magazine che verrà distribuito ai partecipanti durante l’atteso evento.

La copertina in questione, realizzata da Sergio Grisanti (Little Giant Studios), è interamente dedicata a Aquaman, il cinecomic diretto da James Wan in uscita a gennaio nelle nostre sale e ci offre un primo (o un nuovo) sguardo ai protagonisti del film, come Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master) e Nicole Kidman (Atlanna).

Potete vedere la cover qua sotto:

