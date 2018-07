tempo di lettura 1'

La caccia agli easter egg diprosegue.

Nelle ore scorse James Gunn ha smentito la presenza di un riferimento a Galactus in Guardiani della Galassia Vol. 1.

Com’è noto, Gunn ha infarcito i due film di Guardiani della Galassiadi Easter Egg e riferimenti da scovare in quella che è una vera e propria “caccia al tesoro” per i fan dell’UCM.

Il regista parla spesso di un Easter Egg difficilissimo da notare, che ancora nessuno è stato in grado di individuare. E, come specificato dal filmmaker nelle ore scorse, non ha nulla a che vedere col Divoratore di Mondi.

Getting lots of messages about Galactus in the Collector scenes. No, he’s not there in any way. https://t.co/SNPDGMO979

— James Gunn (@JamesGunn) 15 luglio 2018