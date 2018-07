tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety sarebbe in trattative per essere il protagonista del nuovo adattamento cinematografico di(Call of the Wild), noto romanzo di Jack London.

Basato su una sceneggiatura di Michael Green (Logan – The Wolverine) questo nuovo lungometraggio targato 20th Century Fox sarà diretto da Chris Sanders (I Croods).

Se le trattative con la major andranno a buon fine Ford, nel lungometraggio, vestirà i panni del noto cercatore d’oro John Thornton.

