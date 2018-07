tempo di lettura 3'

Negli Stati Uniti è cominciata la promozione stampa della serie, il cui debutto sugli schermi americani è previsto per il 25 luglio dopo l’anteprima che si svolgerà al Comic-Con di San Diego.

Lo show, ispirato alle opere di Stephen King, è ambientato nella misteriosa cittadina a cui fa riferimento il titolo e tra i protagonisti ci sono André Holland, Sissy Spacek, Melanie Lynskey, Jane Levy, Scott Glenn e Bill Skarsgård (trovate tutto quello che c’è da sapere in materia sulle pagine di BadTv).

Ed è proprio Bill Skarsgård che, insieme a Collider, ha avuto modo di parlare di un’altra produzione strettamente collegata alle opere del Re del Brivido di Bangor, ovvero sia IT: Capitolo Due, le cui riprese sono da poco partire in Canada. L’attore, che veste i panni del terrificante Pennywise nella pellicola di Andy Muschietti, ha parlato sia del tornare a interpretare l’iconica incarnazione antropomorfa di IT quanto del lavoro con i colleghi chiamati a impersonare i Perdenti ormai adulti.

Sì, tornare nei panni di Pennywise è un po’ strano perché ora tutto è cambiato. La prima volta che l’ho interpretato nessuno sapeva cosa avrei combinato per cui era tutta una questione di aspettative. Neanche io sapevo se avrebbe funzionato e quale sarebbe stata la reazione del pubblico. C’era un sacco di preoccupazione in giro. Ma è stato anche fico perché stavo semplicemente facendo una cosa mia di cui nessuno sapeva nulla e per cui nessuno poteva stare a dirmi “fai questo, fai quello”. Ho lavorato seguendo la linea guida del “Voglio distanziarmi il più possibile da Tim Curry e inventarmi da solo un po’ di roba davvero strana” […] Questa volta, considerato che il primo film si è rivelato un vero e proprio fenomeno, è come se dovessi riadattarmi. Il personaggio è diventato un’icona, Pennywise è una star. Apri Instagram e vedi foto di bambini mascherati da Pennywise per Halloween. Pure LeBron James si è vestito da Pennywise. Una roba surreale, no? È diventata un’entità universale, al di là del personaggio in sé. Quello non sono io. Non riesco neanche più a mettermi in relazione con lui. E ora devo interpretarlo ancora, una cosa davvero bizzarra. Non mi è mai capitato qualcosa del genere […] Abbiamo fatto delle letture del copione e ho fatto delle prove, rimanendo sorpreso di come buona parte del personaggio fosse già lì, pronta. Sono subito riuscito ad “avere accesso” a Pennywise, come se avessi finito di girare il primo film ieri. Era tutto lì. Per cui il lavoro sul personaggio e la preparazione sono un processo sostanzialmente intuitivo.