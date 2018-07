Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La saga dellaè una delle più iconiche e apprezzate del panorama horror. Nel corso del tempo ha collezionato ben 7 lungometraggi ed ora si appresta a tornare sul grande schermo con un remake ( qui trovate le ultime informazioni ).

Tuttavia il ricco franchise poteva fermarsi a Child’s Play, primo film della serie arrivato nelle sale nel 1988. Come rivelato dal produttore David Kirschner a Bloody Disgusting, il primo sequel era a potenzialmente a rischio inizialmente e che il regista Steven Spielberg ha contribuito nel salvataggio del progetto:

Ordinarono immediatamente un secondo film perché il primo era andato bene e ricevette molta approvazione. Eravamo in fase di pre-produzione e stavamo organizzando tutto, ero su un aereo per Cincinnati quando Richard Burger (responsabile della produzione per MGM e United Artists) mi chiamò. “C’è un ragazzo di nome Christopher Skase alla Quintex, stanno per comprare la compagnia e non vogliono realizzare il film”, mi disse. Ero infuriato.