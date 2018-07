tempo di lettura 1'

Negli ultimi giorni online sono approdate delle fantomatiche informazioni riguardo il cast e la storia del nuovo adattamento didiffuse in rete da That Hashtag Show

Tali informazioni tuttavia non sono veritiere, secondo James Wan, produttore del progetto, che, via Twitter, ha chiarito la situazione dichiarando che il film è ancora in fase di sviluppo e che non c’è ancora nulla di certo all’orizzonte. Ecco il tweet:

Please don’t be so easily baited by faux information. Good & bad news: nothing is happening yet. Literally. Still in early development. Anyone who tells you the movie is location scouting or casting is trolling you. #MK

— James Wan (@creepypuppet) July 12, 2018