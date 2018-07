tempo di lettura 1'

È la Bild a rivelare che l’attore tedescoè entrato ufficialmente nel cast di

Acar, 43 anni, ha già avuto ruoli a Hollywood in serie come Homeland e Prison Break, e apparirà l’anno prossimo in Aladdin, al fianco di Will Smith. Non è chiaro quale sarà la sua parte nel sequel di Homecoming, le cui riprese sono iniziate da poco a Londra: la Bild dice solo che dopo aver firmato il contratto, giovedì scorso ha girato le sue prime scene.

Questo sequel porterà Peter Parker lontano da New York verso un’avventura ambientata a Londra e in altre città europee (tra cui Venezia) che rifletterà le conseguenze di Infinity War e Avengers 4.

Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers e diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far from Home uscirà il 5 luglio 2019 negli USA.

Le riprese dovrebbero terminare a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e Venezia.

Nel cast oltre a Tom Holland anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May, oltre a Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio (ruolo non ancora definitivamente confermato) e Michael Keaton in quelli di Avvoltoio.