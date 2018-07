tempo di lettura 2'

Non sappiamo ancora esattamente cosa sta escogitando la Sony per il nuovo universo cinematografico cinefumettistico Marvel che prenderà il via con

Tuttavia Vulture ha voluto indagare sui progetti degli studios portando uno spiraglio di luce sulla questione. Quali sono i piani effettivi che porteranno dei nuovi personaggi sul grande schermo?

“Alla base dell’impegno nel creare un nuovo universo giace un profondo cinismo”, ha rivelato uno sceneggiatore che ha lavorato alla realizzazione di un universo cinematografico che non è andato a buon fine, “Il pubblico pensa che tu stai solo cercando di spillargli del denaro. Questo non è del tutto infondato. Devi dimostrare al pubblico che ha torto, e la Marvel ha alzato l’asticella”.

Il sito ha poi intervistato Avi Arad, produttore di Venom che ha avuto modo di parlare del cinecomic con Tom Hardy:

Questa è una storia di origini e dobbiamo cercare di rendere ciò l’inizio di un lungo viaggio. I bambini adorano Venom, c’è qualcosa nella sensibilità dell’anti-eroe che li attrae, quindi siamo molto emozionati.

La Sony ha in sviluppo anche un altro cinecomic, ovvero Silver & Black, film che porterà sul grande schermo Felicia Hardy/Black Cat e Silver Sablinova/Silver Sable. In merito la sceneggiatrice e regista Emily Carmichael ha dichiarato al sito di essere entrata in contatto con la major per il progetto:

Sono stata una delle registe chiamate per Silver & Black. In uno dei nostri primi incontri per parlare del progetto ho dato un’occhiata ai personaggi di cui la Sony detiene i diritti, tutti personaggi legati a Spider-Man. È un universo cinematografico, va bene.

In attesa di nuove notizie al riguardo vi ricordiamo che la Sony presenterà Venom tra pochi giorni al Comic-Con di San Diego.

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Venom uscirà il 18 ottobre 2018.