tempo di lettura 1'

Come ogni anno, arriva il rendiconto di Forbes sulle star hollywoodiane che hanno guadagnato di più . E, in cima alla lista degli attori e attrici che hanno visto incrementare sensibilmente il conto in banca grazie alla loro attività cinematografica c’è

Sono ben 124 i milioni di dollari guadagnati da The Rock fra il giugno del 2017 e il giugno del 2018, praticamente il doppio rispetto ai 65 milioni dell’anno precedente.

Negli ultimi 12 mesi, l’ex wrestler è apparso in blockbuster quali Jumanji: Benvenuti nella Giungla, Rampage e il recente Skyscraper, in aggiunta agli abituali impegni per Ballers, la serie tv prodotta dalla HBO.

Va detto che c’è un collega di Johnson che ha fatto anche più soldi di lui, ma trattandosi di proventi derivanti da affari condotti al di fuori del mondo del cinema, non può rientrare nella medesima classifica. Si tratta di George Clooney che ha guadagnato ben 239 milioni di dollari.