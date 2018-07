tempo di lettura 1'

È Variety a scrivere che Netflix si è assicurata i diritti di distribuzione globali (Corea esclusa) di, adattamento live action dell’anime giapponese

Scritto e diretto da Kim Jee-woon, il film è ambientato in una Corea del 2029 nella quale nord e sud stanno per unirsi dopo sette anni di preparativi. La polizia sudcoreana lancia un’unità speciale chiamata gli “uomini lupo” per fermare un gruppo terroristico il cui obiettivo è impedire la riunificazione.

Con un cast composto da Gang Dong-won, Han Hyo-joo, Jung Woo-sung, with Kim Mu-yeol, Choi Min-ho, Han Ye-ri, Shin Eun-soo e Choi Jin-ho, il film si preannuncia come uno dei più attesi dagli appassionati dell’anime diretto da Hiroyuki Okiura, a sua volta tratto dal manga di Mamoru Oshii che fu adattato nel 1999 in un live action giapponese.

Il gigante dello streaming, particolarmente attivo in materia di cinema coreano, non ha ancora rivelato la data del debutto streaming del lungometraggio. La mossa è stata fatta, presumibilmente, in relazione alla release cinematografica sudcoreana, che avverrà il 25 luglio tramite la Warner Bros., e alla partecipazione della pellicola al Festival di San Sebastian il prossimo settembre.