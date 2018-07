tempo di lettura 1'

Con l’uscita dinel 2014 e dinel 2017, e l’ottimo successo di entrambi i film con la critica e al box-office mondiale, logica vuole che ci si possa aspettare un terzo film prossimamente.

Ben Whishaw recentemente ha dichiarato di essere assolutamente disponibile a tornare nella parte dell’iconico orsacchiotto di pezza, ma non senza il regista Paul King:

Non posso immaginare un film di Paddington senza il suo coinvolgimento, quindi penso che dipenderà dal fatto che lo voglia fare o meno. Penso che al momento voglia prendersi una vera pausa da Paddington, perché ha passato gli ultimi cinque anni su questi film.

Ecco quindi spiegato il motivo per cui un nuovo sequel non è ancora entrato in sviluppo. King, intanto, è diventato un regista molto richiesto e ha preso nuovi importanti incarichi a Hollywood, tra cui la regia del film live action di Pinocchio per la Disney e un nuovo film su Willy Wonka per la Warner Bros. Probabilmente, quindi, ci vorrà qualche anno per un ritorno di Paddington…