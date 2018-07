tempo di lettura 1'

Yahoo Cinema ci propone un backstage di, il film di Jacopo Rondinelli scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (registi di) e co-scritto da Marco Sani.

Ma non finisce qua: in calce potete ammirare anche il nuovo poster, che, come potete constatare con i vostri stessi occhi, ha un che di… minaccioso.

L’uscita ufficiale di Ride, primo thriller sugli sport estremi interamente girato con telecamere Go Pro, è stata fissata al 6 settembre.





Questa la sinossi ufficiale:

Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$ accettano senza esitazione per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.

Il film è una produzione Lucky Red, Mercurious con Tim Vision e con il contributo di Trentino Film Commission. Un cast italiano e internazionale quello di Ride, che vede protagonisti Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes al fianco di Simone Labarga e Matt Rippy.