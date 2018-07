tempo di lettura 2'

Sei anni fa sono volato a Phoenix per incontrare quest’uomo e lanciare il mio cappello sul ring. Ho fatto tutte le mie ricerche su Spawn, conosco tutto del personaggio e questo lo ha colto alla sprovvista e gli ho detto “Qualunque cosa tu decida di fare voglio essere il primo”. Quello che ho cercato di fare è stato rimanere esteticamente in linea. Certo, c’è il senso estetico di Spawn, ma anche in termini cerebrali, nella sceneggiatura di Todd, Twitch [interpretato da Jeremy Renner] sta attraversando un periodo particolare, prega Dio ma non succede nulla. Pregare il diavolo? Spawn si inserisce nella vita di Twitch e lui gli chiede “Chi sei?”. Ho detto che voglio rimanere in linea con il personaggio. “Sono sia bene che male, sono benedetto da Dio ma sono anche stato allevato dal diavolo”.

Parlando con l’ Hollywood Reporter ha raccontato di come è arrivato in contatto conper convincerlo a prenderlo in considerazione per il suo nuovo progetto cinematografico, ovvero. Ecco le parole dell’attore:

Del cast del progetto, ricordiamo, fanno per ora parte Jamie Foxx e Jeremy Renner.

McFarlane ha scritto la sceneggiatura e si occuperà della regia del film, che punterà a un rating R e avrà un budget intorno ai 10-12 milioni di dollari (in linea con l’approccio Blumhouse).

Pubblicato per la prima volta nel 1992, Spawn è uno degli antieroi più dark dei fumetti, ed è in grado di teletrasportarsi e cambiare forma. Nel 1997 Michael Jai White lo ha interpretato al cinema, mentre il personaggio è stato anche protagonista di una serie tv animata sulla HBO.