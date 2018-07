Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se l’Ultimate Predator fosse non fosse solo un normale Predator ma anche un mix delle varie specie più letali con cui è entrato in contatto, allora fondamentalmente ne avresti uno più forte, più veloce e più intelligente. Finalmente abbiamo ottenuto una visione che ci piaceva, che raffigura questo Predator più astuto, molto scaltro e selvaggio. Uno dei problemi che ho avuto con i Predator passati e che se non si è attenti può sembrare un tipo in divisa da football, un tipo grosso e voluminoso che va semplicemente a giro, ma io volevo una qualità più atletica, leggera, aggraziata, proprio come un predatore: se osservi un ghepardo, non è goffo.