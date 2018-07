tempo di lettura 1'

La Universal ha diffuso online i character poster di, il nuovo film di Robert Zemeckis basato sul documentario del 2010 Marwencol, diretto da Jeff Malmberg.

Prodotto da Universal Pictures, il film è incentrato sulla storia vera di Mark Hogancamp, che passò nove giorni in coma e 40 giorni in ospedale dopo essere stato quasi ucciso a botte da cinque uomini, riportando danni cerebrali. Iniziò quindi a costruire un enorme modellino di una città dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale come terapia. La città era popolata da bambole che raffiguravano lui, i suoi amici, i suoi amori e i suoi aguzzini. Nel trailer vediamo che la pellicola sarà ambientata sia nel mondo reale che nel paese in miniatura, con un grande uso della CGI.

Nel film, oltre a Carell, anche Leslie Mann e Janelle Monáe. L’uscita è prevista per il 21 dicembre negli Stati Uniti, per gennaio in Italia.

Prima di lasciarvi ai poster, vi ricordiamo che, nelle prossime ore, pubblicheremo la nostra intervista esclusiva realizzata col leggendario regista di Forrest Gump, Ritorno al Futuro e del qui presente Welcome to Marwen.