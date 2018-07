Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU AVENGERS: INFINITY WAR

In molti si sono sorpresi vedendo il triste destino di Loki all’inizio di Avengers: Infinity War: strangolato ed ucciso da Thanos. Una morte che sembra essere definitiva, ma che tuttavia ha acceso la fantasia dei fan del “Dio dell’inganno” facendo partorire così delle teorie molto interessanti sul vero destino del personaggio.

Una delle ultime congetture più interessanti arriva da un utente di Reddit:

Loki usa la mano destra. Se si guarda il primo Thor o The Avengers, lui utilizza la mano destra. Brandisce le armi con quella mano, come lo scettro nel primo Avengers. Solo in due occasioni usa la sinistra (da quello che ho notato). Quando mette in scena la sua morte in Thor: The Dark World, in cui brandisce il pugnale con la mano sinistra. E la seconda quando tenta di pugnalare Thanos.