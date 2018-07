tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa abbiamo segnalato la conferma dell’uscita del sequel di Benvenuti a Zombieland.

Il film ha ricevuto il via libera, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin torneranno nel cast, le riprese inizieranno a gennaio 2019 e Ruben Fleischer, attualmente impegnato nella post-produzione di Venom, tornerà dietro alla macchina da presa.

Stando alle informazioni preliminari abbiamo appreso che la release era stata fissata per il mese di ottobre 2019, a dieci anni di distanza dal primo capitolo.

Ora arriva un dato più preciso: Benvenuti a Zombieland 2 sarà nelle sale americane a partire dall’11 ottobre (il primo aveva debuttato il 2 ottobre del 2009).

Restiamo in attesa di dettagli relativi alla distribuzione internazionale e italiana.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).