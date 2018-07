tempo di lettura 1'

Come sapete, quest’anno il Comic-Con di San Diego non ospiterà il classico mega-panel dei Marvel Studios in Sala H. Ma la Casa delle Idee è comunque presente alla convention anche con i suoi film: ogni giorno lo stand Marvel viene ‘aggiornato’ con costumi di scena dei vari supereroi, inoltre è in programma un panel per celebrare i dieci anni dello studio.

Ma non è tutto: è stato anche realizzato un poster speciale che viene distribuito ai visitatori: un mash up nostalgico tra la foto del cast originale alla presentazione del primo Avengers al Comic-Con, nel lontano 2010, e una rielaborazione pittorica di @ryan_meinerding_art di alcune delle più iconiche apparizioni in SALA H degli anni passati.

Potete vedere la copia che ci siamo aggiudicati noi qui sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire tutti gli aggiornamenti dal Comic-Con di San Diego in questa pagina.