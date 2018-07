tempo di lettura 2'

Il film dedicato a Joker cone diretto da Todd Phillips ha un titolo ufficiale: Joker.

A rivelare il tutto, a margine dell’annuncio fatto al Comic-Con di San Diego, è l’Hollywood Reporter che pubblica anche la data di uscita scelta dalla Warner Bros.: il 4 ottobre del 2019.

Come noto il budget della pellicola si aggirerà intorno ai 55 milioni di dollari, sensibilmente inferiore alle cifre che le major spendono solitamente per i cinecomic, mossa che presumibilmente assicurerà un margine di manovra maggiore in materia di sperimentazione.

Qualche giorno fa, dopo l’ufficializzazione del progetto, Joaquin Phoenix ha dichiarato:

Penso che, al di là dell’emozione che questi film generano e della loro portata spettacolare, abbiamo a che fare con personaggi incredibili che combattono delle battaglie contro problematiche molto reali. A volte viene raccontato in maniera chiara, esplicita, altre no, ed è per questo che ho sempre pensato che nel mondo dei fumetti ci siano personaggi davvero molto interessanti che si meritano l’opportunità di essere esplorati e studiati a fondo.

Todd Phillips, oltre a figurare come regista, ha anche co-sceneggiato il film assieme a Scott Silver La pellicola è descritta come una “esplorazione di un uomo deluso dalla società; lo studio di un personaggio, una storia di ammonimento“.

La produzione partirà a settembre a New York. Una data d’uscita non è stata ancora fissata, ma trattandosi presumibilmente di un film con non molti effetti visivi potrebbe arrivare al cinema anche entro il 2019.

Cosa ne pensate?

Ditecelo nei commenti!