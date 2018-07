Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 5'

Inizierà domani ufficialmente la 48esima edizione del Giffoni Film Festival, anche se questa sera vi sarà una grande pre-apertura con l’anteprima di, l’atteso horror opera prima diche uscirà nelle sale il 25 luglio.

Noi ovviamente seguiremo il festival come ogni anno, qui di seguito il comunicato sull’apertura:

Alle 11 toccherà alla Masterclass Talk, all’Antica Ramiera, con lo scrittore Emanuele Cerullo, autore della raccolta Il coraggio di essere libero (2007), mentre alle 11:15 sarà la volta del duo comico I Soldi Spicci, che in Sala Alberto Sordi incontreranno gli Elements +10, con i quali parleranno delle loro esperienze sul palcoscenico. Ancora alle 16, sarà la volta dell’attore, regista e sceneggiatore Andrea Jublin, che incontrerà i ragazzi della Masterclass Classic nella Sala Blue della Multimedia Valley. A seguire ci si sposta, alle 15, nel suggestivo Ostello della Gioventù di Terravecchia per la Masterclass Music & Radio con il duo Benji & Fede. L’attenzione, a partire dalle 16 sempre a Terravecchia, sarà focalizzata sul giurista Ferdinando Tozzi, che illustrerà ai ragazzi il rapporto tra tecnologie e diritto d’autore, per poi avviarsi verso la conclusione di questa prima giornata del Festival con l’imperdibile primo appuntamento del Giffoni Music Concept: in Piazza Lumiere alle ore 22 saranno Benji & Fede e Livio Cori a dare il via agli attesissimi live.

Il 20 luglio sarà anche il giorno dell’anteprima di Ant-Man and the Wasp, in uscita nelle sale italiane il prossimo 14 agosto. Il sequel della saga targata Marvel, il cui primo capitolo è arrivato al cinema nel 2015, sarà presentato ai jurors direttamente dai protagonisti, Paul Rudd ed Evangeline Lilly, che si confronteranno con i ragazzi delle giurie per svelare tutte le curiosità e i retroscena sulla lavorazione del film. Ant-Man and The Wasp – distribuito da The Walt Disney Company Italia – è diretto, come per il primo episodio, da Peyton Reed, prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e Stan Lee, storico disegnatore, scrittore ed editore della Marvel, ne sono i produttori esecutivi. Il regista torna per dirigere questo nuovo film pieno di azione e avventura avvalendosi di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna & Erik Sommers, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari, e Paul Rudd. Il film vanta nel cast anche Michael Peña e il premio Oscar Michael Douglas, che riprendono i ruoli interpretati per la prima volta nel grande successo del 2015. Il cinecomic vede il ritorno anche di Bobby Cannavale, Judy Greer, Abby Ryder Fortson, Tip T.I. Harris e David Dastmalchian. A loro si uniscono i candidati all’Oscar Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Grande attesa per l’arrivo, domani al #Giffoni2018, di Andrea Bocelli. Il celebre tenore, uno dei grandi simboli dell’Italia all’estero, riceverà il Premio Truffaut dalle mani di uno dei giovanissimi giurati del Giffoni Film Festival, un riconoscimento prestigioso, assegnato negli anni a grandi attori, come Julianne Moore, Alan Rickman, Eddie Redmayne, Amy Adams, Samuel Leroy Jackson, Bryan Cranston, Richard Gere, Gabriele Salvatores, Giuseppe Tornatore, a star del mondo della musica, come Mika. Proprio i ragazzi, dopo un sondaggio, hanno indicato nel tenore toscano il perfetto destinatario del riconoscimento.

Ecco anche un resoconto degli oltre cento film in concorso:

Conflitti generazionali, diversità, bullismo, migrazioni, sentimenti, dubbi, adolescenza, crescita personale sono al centro dei 100 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi, al Giffoni Film festival, al via da domani nella sua 48esima edizione. Un’edizione che mai come quest’anno dimostra, proprio con la selezione dei film in concorso, la sua straordinaria forza e vitalità, aprendo squarci sorprendenti e inediti su cinematografie proiettate al futuro provenienti da tutto il mondo destinate a colpire l’immaginazione dei 5.601 giurati provenienti da 52 paesi del mondo. Tema di scottante attualità è quello affrontato da More, film turco di Onur Saylak, presentato domani in concorso nella sezione +13 su un quattordicenne che aiuta il padre a gestire il traffico clandestino in Europa tra immigrazione sfruttamento immoralità e sofferenza umana.

Un fantasy potentissimo, sezione +13, sarà di scena sabato 21 luglio: diretto dal danese Anders Walter, I kill giants, questo il titolo della pellicola, racconta la storia di un’adolescente che sceglie di sfuggire alla realtà della scuola e a una squallida vita familiare ritirandosi nel magico mondo di Titani e Giganti ma saranno i suoi giganti, cioè le sue paure rappresentate dai bulli della scuola, i suoi veri avversari da sconfiggere. Il keniano Friend di Wanuri Kahiu è il sorprendente film presentato lo stesso giorno tra i +16, la sezione caratterizzata da una grande attenzione ai temi delle donne: nella pellicola si affronta un tema come l’omosessualità femminile in un paese in cui è contro la legge.

Ma Giffoni sa osare e sa andare alla ricerca di storie incredibili come quella ambientata in Siria(sezione +18) e diretta dall’olandese Brothers di Hanro Smitsman, presentata sempre sabato 21 luglio: una strana coppia di fratelli formata da un cinico comico di cabaret e da un veterano afgano viaggiano verso il paese devastato dalla guerra in cerca del loro fratello più piccolo scomparso dopo aver lasciato un campo profughi in Giordania. Domenica 22 luglio occhi puntati sull’americanoSome Freaks (+18) di Ian MacAllister McDonald con Thomas Mann, Marine Ireland e Lily Mae Harrington in una storia in cui un punk sovrappeso, un derelitto con un occhio solo e un gay lottano per dare un senso alla propria esistenza. Lo stesso giorno il concorso +16 schiera la straordinaria opera prima dell’americana Jordana Spiro, Night Comes on, storia di una ragazza che esce dal carcere minorile e intraprende un viaggio assieme alla sorella per vendicare la morte della madre.

Mercoledì 25 luglio, nella sezione +18, il giapponese The Hungry Lion di Takaomi Ogata affronterà il difficile tema della prostituzione minorile e della pedopornografia con la storia di un insegnante arrestato dopo pesanti accuse. This Crazy heart è il fiore all’occhiello del concorso +13 in chiusura, il 27 luglio: diretto dal tedesco Marc Rothemund il film, che uscirà anche in Italia, racconta la storia di due ragazzi diversissimi, uno figlio di papà, l’altro in costante pericolo di vita per una malattia cardiaca, tra cui nasce una sorprendente amicizia. Lo stesso giorno, nella sezione +16 occhi puntati anche sul brasiliano Rust di Aly Muritiba, sulla deviazioni dei social media e del bullismo digitale capaci di distruggere le esistenze.