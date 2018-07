tempo di lettura 2'

Ieri abbiamo visto un piccolo, brevissimo teaser di

Nel filmato, condiviso da Millie Bobby Brown su Instagram, vediamo la star di Stranger Things, che nel film interpreta la giovane Madison Russel, mentre cerca di “contattare Monarch”, scatenando palesemente un putiferio che la lascia molto scossa.

E, nelle ore scorse, la Monarch, che è un po’ lo S.H.I.E.L.D. del MonsterVerse, si è palesata su Twitter con il messaggio che trovate qua sotto:

Monarch’s primary mission is to ensure the survival of humanity in the shadow of the ancient monsters threatening our world. And we need YOUR help. pic.twitter.com/JL58BJOAdt

— [MONARCH] (@MonarchSciences) 18 luglio 2018