Altre cattive notizie per il reboot di

Dopo l’abbandono del progetto da parte del regista Corin Hardy e di Jason Momoa la Sony ha deciso ora di rimuovere il progetto dal suo piano di release futuro, mettendo probabilmente così una pietra sopra sul lungometraggio, come rivelato dall’account Twitter di Exhibitor Relations.

In fase di gestazione per anni, il film sarebbe dovuto approdare nelle sale americane l’11 ottobre 2019.

