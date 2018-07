tempo di lettura 2'

Lo Snyder Cut di, nelle ultime settimane, ha assunto la medesima valenza mitologica del Bigfoot o di una qualche leggenda metropolitana

Eiste?

Non esiste?

La Warner lo distribuirà mai?

Come vi abbiamo anche spiegato in un BadTaste News Q&A si tratta di una prospettiva abbastanza remota per una questione di costi che non verrebbero ripagati dai ricavi.

Del fantomatico Snyder Cut ha parlato anche Henry Cavill durante la promozione stampa di Mission: Impossible – Fallout sostenendo che per lui, anche se esistesse, “non farebbe alcuna differenza”.

Non so se uno Snyder Cut esiste davvero e, per questo, l’unico approccio che posso avere verso questa faccenda e osservarla come se fosse un modello di business e non so che differenza potrebbe mai fare […] Potrebbe essere sicuramente divertente potersi levare la soddisfazione di liberarsi da quel prurito, ma non cambierebbe nulla e non porterebbe chissà quale quantitativo di soldi nelle casse dello studio. Anche perché non lo distribuirebbero al cinema e non è che si ritroverebbero, all’improvviso, a vedersi piovere addosso centinaia di milioni di dollari. Per cui sì, sarebbe di sicuro interessante per fare un elenco delle differenze, ma ormai credo sia meglio focalizzarsi sul futuro.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.