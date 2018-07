tempo di lettura 2'

Se avete vistosapete già che il sacrificio finale dirende abbastanza improbabile la prospettiva di un suo ritorno in, a patto cheand co. non decidano di farlo ricomparire come spettro della Forza.

Ovviamente potremo scoprire se il Maestro Jedi apparirà effettivamente come guida “fantasmatica” di Rey nel non capitolo della saga solo ed esclusivamente nel momento in cui vedremo il film al cinema.

Intanto Mark Hamill, che passa buona parte del suo tempo a fare della sana ironia social, ha postato nua Breaking News su Twitter relativa proprio a una peculiare scelta di casting fatta da Abrams:

BREAKING NEWS: #StarWars #EpisodeIX writer/director JJ Abrams casts Empty Robe in latest installment of much anticipated space-saga. pic.twitter.com/4YW2eO7Nlm — Mark Hamill (@HamillHimself) 18 luglio 2018

