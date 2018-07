tempo di lettura 2'

Ormai è una tradizione: al Comic-Con di San Diego spesso si aggirano attori, registi o star in cosplay. In questo modo possono ‘godersi’ indisturbati il padiglione principale, e magari farsi anche due risate. Nel 2014, per esempio,si era fatto un bel giro vestito da, senza che nessuno ovviamente lo riconoscesse.

Poco fa ci è capitato di incontrare un cosplayer di Bumblebee molto particolare… il volto non era completamente coperto, e così ci siamo accorti che si trattava nientemeno che di John Cena, che tra poche ore presenterà le prime scene del film di Bumblebee in Sala H insieme al regista Travis Knight e agli altri protagonisti dello spin-off di Transformers. Noi seguiremo l’evento in live blogging qui sul sito, ovviamente in diretta dalla Sala H!

Vi ricordiamo che il panel di Bumblebee inizierà alle 2 del mattino ora italiana.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ambientato nel 1987, il film è incentrato su Charlie (Steinfeld), una teenager che scopre Bumblebee, ammaccato dalle battaglie e rotto.

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.

L’uscita dello spin-off, scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, è fissata al 21 dicembre 2018.

L’ultimo capitolo della saga principale, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, è uscito il 23 giugno 2017, il 22 in Italia. Transformers 6 è invece previsto per il 2019.