che, recentemente, hanno regalato al web un fan film ispirato al celebre franchise targato Naughty Dog Uncharted in occasione del Comic-Con di San Diego si sono detti speranzosi per il film con Tom Holland.

L’attore ha detto “Come tutti i fan vogliamo vedere qualcosa e nutriamo davvero grandi speranze”.

Poi quando Screen Rant gli domanda se gli piacerebbe avere una parte nel futuro film specifica:

È una trappola! Dai, la mia non era un’audizione.

E, in merito al corto, Ungar aggiunge:

A conti fatti se quello che abbiamo confezionato riesce a vivere e morire per quello che volevamo che fosse, avremo raggiunto tutti i nostri obbiettivi.

Infine Fillion ancora:

Una piccola fetta di questa cosa. È tutto quello che volevo.

Le ultime informazioni in merito alla pellicola erano arrivate a margine del DICE Summit per bocca del game designer israeliano-americano Neil Druckmann che è stato prima sviluppatore presso la Naughty Dog e, poi, direttore creativo per la medesima softco. di titoli osannati da critica e pubblico come Uncharted 4: Fine di un Ladro e, soprattutto, The Last of Us.

In quell’occasione aveva detto:

Abbiamo discusso del film di Uncharted con Shawn Levy. È appassionato, lo capisce e credo che afferri molto bene quello che abbiamo in testa. I nostri sentimenti verso questi adattamenti si sono evoluti. Prima eravamo tutti un “Oh mio Dio, il cinema ci osserva! Potrebbero fare un film di Uncharted!”. Ma più passa il tempo, meno siamo eccitati dall’idea di un adattamento letterale di una storia che abbiamo già raccontato, proprio perché ci sembra di aver già narrato in un modo “cinematograficamente degno” questa vicenda, tanto che non so cos’altro potrebbero aggiungere. Shawn desidera raccontare una storia differente da quella vista nei quattro capitoli della saga. Penso che un film con un Nathan Drake giovane, un lungometraggio capace di riempire i vuoti sia più interessante di una riproposizione delle storie di Uncharted 1, 2, 3 e 4.

A interpretare il giovane Nathan Drake sarà, a meno di cambiamenti vari ed eventuali, Tom Holland.