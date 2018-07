Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

ha parlato di Star Trek in relazione ai suoi prossimi impegni nel quarto capitolo della saga e circa il capitolo che verrà prodotto da Quentin Tarantino e J.J.Abrams.

In merito a quest’ultimo spiega:

Stiamo aspettando i dettagli. Sono emozionatissimo all’idea che potremmo lavorare con lui e vedere cosa può essere in grado di fare con questo universo. Sarà una versione “Vietata ai Minori” di Star Trek, la prima volta che un film della saga si avventura in questo territorio ed è interessantissimo. Sono sempre stato un suo fan e la sua originalità è sempre stata una fonte di ispirazione. Ecco, ora immaginate di prendere quell’originalità e di mixarla con questo mondo, con la sua ideologia e i suoi personaggi. Il risultato potrebbe essere esplosivo.

Quando il magazine gli domanda per quanto tempo ancora vestirà i panni di Spock, lascia intendere che queste due pellicole potrebbero rappresentare le sue ultime volte:

Non saprei, sono onorato dal poter continuare a tramandare l’eredità del personaggio, almeno finché ci divertiremo a raccontare delle storie interessanti. Per me va bene. Ma se dovessi girare il quarto capitolo e poi un quinti film con Quentin per poi fermarci, sarebbe comunque un’esperienza incredibile e appagante.