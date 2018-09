tempo di lettura 1'

dopo aver sceneggiato i primi due capitoli di Annabelle e The Nun – La Vocazione del Male, farà il suo debutto alla regia con, terzo capitolo cinematografico dedicato alla bambola indemoniata protagonista di molte avventure nella saga di The Conjuring.

Ebbene Dauberman ha rivelato a Slash Film che le riprese del film inizieranno già ad ottobre, offrendo anche qualche dettaglio sulla trama:

Porteremo il franchise a casa dopo essere stato lontano, in Romania (con The Nun – La Vocazione del Male). È ambientato nella casa dei Warren. Mostra quello che accade quando Annabelle entra a far parte della stanza degli artefatti. [..] cosa succede quando Annabelle entra in quel luogo e come riesce ad influenzare l’intero ambiente.

L’uscita nelle sale di Annabelle 3, ricordiamo, è stata fissata al 3 luglio 2019.

Vi ricordiamo che Annabelle, diretto da John R. Leonetti, ha incassato 257 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di soli 6.5 milioni di dollari, mentre Annabelle: Creation, diretto da David F. Sandberg, ne ha incassati 306 in tutto il mondo contro un budget di 15. Dabuerman ha scritto anche The Nun, nuovo spin-off in uscita il 7 settembre, oltre a It e It: Capitolo 2.