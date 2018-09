tempo di lettura 1'

Lo scorso luglio, all’indomani del salvataggio dei giovani calciatori thailandesi dal sistema di caverne in cui erano rimasti intrappolati per quasi tre settimane, era arrivata la notizia che laavrebbe sviluppato un film sulla vicenda. Subito dopo abbiamo appreso che anchee laavevano intenzione di dare vita a un lungometraggio basato sul medesimo fatto di cronaca. A settembre i progetti erano saliti a 3, con la De Warrenen Pictures che aveva incaricato Tom Weller di scrivere e dirigere un film intitolato

Oggi anche la Universal Pictures si aggiunge al mucchio. Non è chiaro per il momento quale progetto finirà per tagliare per primo la linea del traguardo (o se saranno tutti a farlo), ma lo studio avrà alle spalle Michael De Luca e Dana Brunetti, che hanno lavorato a Captain Philips, The Social Network e il franchise di Cinquanta Sfumature.