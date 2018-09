tempo di lettura 1'

È arrivato online un nuovo scatto dal set dell’adattamento in live-action di

Nella foto, che trovate in calce alla news, compare James Marsden nei panni dello sceriffo Tom Wachowski accanto a un altro attore che, alcuni, avevano erroneamente scamboato per Jim Carrey (che, lo ricordiamo, interpreterà il villain Dottor Ivo Robotnik).

Non ci sono ancora dettagli specifici sulla trama: nei giochi, Sonic è generalmente intento a collaborare con amici come Tails o Knuckles per sventare i piani di dominazione globale del folle dottor Eggman Robotnik. Il personaggio è una delle più grandi icone del mondo videoludico: i suoi giochi hanno venduto oltre 350 milioni di copie sin dal primo titolo, che debuttò nel 1991 sul SEGA Genesis.

L’uscita del film, prodotto dalla Paramount Pictures, è prevista per il 15 novembre 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Not Jim Carrey. This is actor Frank C Turner with James Marsden as the Green Hills Sheriff. Ladysmith is rife with rumours that Jim Carrey is in town for the shoot but I haven’t seen him yet.

— YVRShoots (@yvrshoots) 18 settembre 2018