tempo di lettura 2'

Nel mese di maggio, a margine della promozione stampa di, Ron Howard aveva avuto modo di rispondere a una domanda circa un’altra pellicola targata Lucasfilm da lui diretta: Willow.

Il regista si era espresso così:

Non voglio dichiarare troppe cose su questa faccenda ma… sono in corso alcune conversazioni riguardanti Willow. Non lo chiamerei esattamente Willow 2, credo sia più incentrato su Elora Danan, anche se Willow avrebbe chiaramente un ruolo importante. Ho pensato spesso a quel film, specialmente durante i lavori di Solo, anche perché era una storia incentrata su un personaggio intrepido e coraggioso. E anche un po’ del senso dell’umorismo che pervadeva l’azione presente in Willow è stato qualcosa al quale mi sono ispirato per Solo.