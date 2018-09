Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

A ridosso dell’uscita diannunciava di aver chiuso con il mondo dei cinecomic. Due anni dopo troviamo il compositore al lavoro su ben due film di supereroi:

Interrogato da Collider su questa marcia indietro, Zimmer ha ammesso che è stato Ron Howard a fargli cambiare idea:

Avevo perso la mia voce. Non avevo nuove idee e odio ripetermi o lavorare meccanicamente. Ron Howard, che ritengo un uomo di grande saggezza nonché grande amico, mi ha fatto riflettere dicendomi: “Hans, non dovresti mai rifiutare un progetto a priori“.

Quanto alla colonna sonora del nuovo Wonder Woman diretto da Patty Jenkins, il compositore ha spiegato:

È stato strano accettare perché ho lavorato sodo per convincerli ad affidare il primo film al mio amico Rupert [Gregson-Williams]. Ma se ricordate, il tema di Wonder Woman è…mio, in realtà. Sono stato io a scriverlo. L’ho anche suonato dal vivo ed è diventato sempre più interessante per me. Ho semplicemente pensato che fosse importante finirlo. Poi ho ricevuto una telefonata da Patty che mi ha raccontato un’idea davvero interessante. La storia che racconterà – o quella che probabilmente sta già raccontando sul set – è una storia di cui tutti vorrebbero fare parte.