tempo di lettura 2'

L’ Hollywood Reporter ha pubblicato una lunga intervista al CEO della Disney. In un articolo a parte abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle sue dichiarazioni in merito al franchise di Star Wars , ma Iger ha risposto anche a domande legate al licenziamento die al futuro dei Marvel Studios dopo l’integrazione della 20th Century Fox.

Innanzitutto, però, Iger sottolinea che nonostante Amazon e Netflix abbiano compiuto un “lavoro impressionante” nel mondo dello streaming, nessuno potrà realmene competere con la Disney una volta che sarà entrata nel mercato con la propria piattaforma:

Certo, sono impressionato dai risultati raggiunti da Amazon e Netflix, ma nessuno di loro è la Disney o la Marvel. O la Pixar. O Star Wars, o National Geographic, o FX, o Fox Searchlight, o Avatar… potrei andare avanti. Una volta entrati nel loro business, avremo un grande vantaggio dal punto di vista dei contenuti, e questo ci permetterà di concentrarci sulla qualità rispetto alla semplice quantità.

Le grandi acquisizioni comportano, solitamente, grandi licenziamenti sia nella compagnia acquisita che in quella acquirente, per via di sovrapposizioni e di una generale riorganizzazione. Iger parla dell’approccio che terrà Disney dopo l’acquisizione della Fox:

Intendiamo tenere le persone migliori di entrambe le compagnie, prevarrà il talento. Fox Searchlight è un grande esempio. Ma anche FX, NatGeo. Certo, stiamo comprando librerie e marchi, ma anche persone. Non intendo citare persone nello specifico, ma ho praticamente già incontrato l’intero team di dirigenti anziani della Fox e sono molto entusiasta delle prospettive che abbiamo davanti a noi.

A questo punto Iger parla del suo coinvolgimento nel licenziamento di Roseanne e James Gunn:

Io ho contribuito a prendere tali decisioni, e ho offerto il mio sostegno. Roseanne è stata una decisione completamente unanime: abbiamo discusso su come comunicare questa decisione e quando farlo, perché dovevamo tenere in considerazione un certo numero di cose, ma la decisione è stata unanime. La decisione su James Gunn mi è stata proposta come unanime da parte di diversi dirigenti e io ho offerto il mio sostegno. [Dopo le reazioni negative] non ho avuto ripensamenti sulla loro decisione.

Si torna poi a parlare dell’assorbimento della Fox, e in particolare del franchise degli X-Men nei Marvel Studios, con la possibilità che Kevin Feige supervisioni tutto:

Penso che sia la cosa più sensata. Non voglio sbilanciarmi a causa di quello che abbiamo comunicato al team della Fox, ma penso lo sappiano. Ha senso che le proprietà della Marvel siano supervisionate da un’unica entità. Non avrebbe senso avere due Marvel. […] Kevin ha tantissime idea, anche se non intendo dire che vuole inserire Deadpool negli Avengers. Ma chi lo sa?

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!