tempo di lettura 2'

Dal 17 novembre al 27 gennaio, gli Harry Potter studios si tingono di bianco

Il Natale si avvicina, e proprio come l’anno scorso, il tour dei set di Harry Potter a Londra – il Warner Bros. Studio Tour di Watford – subirà un restyling in vista delle festività. Vi riportiamo tutti i dettagli qui di seguito.

Per la stagione delle feste i fan di Harry Potter sono invitati a vivere il Natale a Hogwarts scoprendo come per i film di Harry Potter sono stati creati ghiaccio, fuoco e neve che non si scioglie al Warner Bros. Studio Tour London in occasione di “Hogwarts sotto la Neve”.

Ricordiamo che la neve artificiale utilizzata sul modellino del castello per i film di Harry Potter era in realtà sale dendritico. Fu scelto perché si rammucchia e produce lo stesso suono dei passi sulla neve.

Durante le riprese un componente della troupe si arrampicava su un autocestello e spargeva il sale come lo zucchero su una torta. Lo stesso procedimento sarà applicato in questo caso per lo Studio Tour. In esposizione ci saranno anche diversi tipi di sale.

Anche la Sala Grande sarà addobbata per le festività con otto alberi di natale, festoni, vischio e cibo in abbondanza. Come già successo in passato, il dipartimento di Effetti Speciali piazzerà delle luci colorate e dei vapori speciali per simulare il fuoco nei camini della Sala Grande e nella Sala Comune di Grifondoro.

Le attività saranno tantissime e ve le riassumiamo qui di seguito:

La Sala Grande sarà decorata con festoni, e i tavoli ripieni di delizie

La parte finale della Sala Grande sarà trasformata come per la scena del Ballo del Ceppo in Harry Potter e il Calice di Fuoco con alberi innevati e un’orchestra di strumenti magici

Al centro della Sala ci sarà una delle sculture in ghiaccio realizzate per il Ballo del Ceppo

La sala comune di Grifondoro sarà decorata con addobbi natalizi e cartoline di Natale

Il modellino di Hogwarts sarà ricoperto di neve

Nel cortile, mentre si sorseggia una Burrobirra, si potrà assistere a folate di neve finta

Vi ricordiamo che il tour va prenotato in anticipo dal sito ufficiale visto che non è possibile acquistare i biglietti in loco.

Anche quest’anno, poi, per i desiderosi di un’esperienza più esclusiva ci sarà una Cena nella Sala Grande a tema natalizio. L’evento si terrà ogni sera dal 10 al 12 dicembre. Dopo la cena, un dessert sarà servito al Binario 9 e 3/4. Per ulteriori dettagli ecco il link: www.wbstudiotour.co.uk/dinner.

I biglietti per queste serate saranno messi in vendita alle 11.00 (ora italiana) del 25 settembre.