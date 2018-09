tempo di lettura 4'

Come ormai da tradizione, anche quest’anno in libreria arriveranno dei volumi per accompagnare l’uscita cinematografica di, il film fantasy diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling.

Proprio come due anni fa sarà la Harper Collins a occuparsi della distribuzione: a seguire, infatti, potete leggere il comunicato con i primi dettagli. Il primo volume in lista sarà disponibile dal 4 ottobre, gli altri invece a ridosso dell’uscita del film.

HARPERCOLLINS E WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS ANNUNCIANO L’USCITA MONDIALE DEI LIBRI TIE-IN PER ADULTI DI

ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD

HarperCollins Publishers, in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products, annuncia l’uscita mondiale in tutte le lingue dei libri tie-in per adulti di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, che sarà nelle sale di tutto il mondo in 2D e 3D e IMAX dal 16 Novembre 2018.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald trasporta il pubblico nel mondo magico della Parigi degli anni Venti. Eddie Redmayne, vincitore dell’Academy Award, vestirà i panni del magizoologo Newt Scamander.

Con una sceneggiatura emozionante, scritta da J.K. Rowling, e effetti speciali strepitosi, il film regala un’enorme quantità di materiali per i titoli tie-inper adulti. I libri di HarperCollins porteranno i fan ad immergersi in una storia ricchissima, dietro e oltre le quinte del film, accrescendo e prolungando il loro divertimento.

I titoli in uscita saranno:

Animali fantastici e dove trovarli: notizie da dietro le quinte. I retroscena della magia , ispirato agli stessi quotidiani visti nella saga, rivela storie finora inedite sulla creazione del primo film e offre molte anteprime su ciò che accadrà nel secondo [disponibile dal 4 ottobre].

, ispirato agli stessi quotidiani visti nella saga, rivela storie finora inedite sulla creazione del primo film e offre molte anteprime su ciò che accadrà nel secondo [disponibile dal 4 ottobre]. Gli archivi della magia. Esplora i segreti del film Animali fantastici: i crimini di Grindelwald – disegnato da MinaLima, la mente creativa che si cela dietro il design grafico dei film di Harry Potter e Animali Fantastici – contiene le riproduzioni removibili degli oggetti di scena e di altri materiali del film [disponibile dal 15 novembre]

– disegnato da MinaLima, la mente creativa che si cela dietro il design grafico dei film di Harry Potter e Animali Fantastici – contiene le riproduzioni removibili degli oggetti di scena e di altri materiali del film [disponibile dal 15 novembre] Ciak, si gira! La magia del film. Animali fantastici: i crimini di Grindelwald racconta tutta la storia illustrata di come è stato creato il nuovo film, dal copione allo schermo, attraverso le interviste fatte al cast e alla troupe. [disponibile dal 15 novembre]

racconta tutta la storia illustrata di come è stato creato il nuovo film, dal copione allo schermo, attraverso le interviste fatte al cast e alla troupe. [disponibile dal 15 novembre] La creazione artistica di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald illustra il processo di creazione del film con centinaia di stupefacenti disegni e schizzi, complessi modelli dei set, storyboard e disegni satinati, accompagnati dalle opinioni dei disegnatori. [disponibile dal 15 novembre]

illustra il processo di creazione del film con centinaia di stupefacenti disegni e schizzi, complessi modelli dei set, storyboard e disegni satinati, accompagnati dalle opinioni dei disegnatori. [disponibile dal 15 novembre] Avventure magiche da colorare. Animali fantastici: i crimini di Grindelwald è un formato interattivo che entusiasmerà i fan da una prospettiva diversa, grazie a elementi unici come gli sfondi fotografici, le citazioni tratte dai film e un gigantesco pieghevole. [disponibile dal 15 novembre]

Le riprese sono partite il 3 luglio 2017 e sono terminate il 20 dicembre.

Nel cast confermato Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp e Jude Law. Credence, il cui destino non era chiaro alla fine del primo film, farà ritorno con il volto di Ezra Miller. Kevin Guthrie tornerà a vestire i panni di Abernathy, il capo di Tina al MACUSA, mentre Carmen Ejogo sarà il capo del MACUSA Seraphina Picquery.

Tra le nuove reclute: Zoë Kravitz nei panni Leta Lestrange dopo una comparsa nel primo film, Callum Turner in quelli di Theseus Scamander e Claudia Kim nei panni di una circense. Accanto a loro troviamo William Nadylam: sarà un mago di nome Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson sarà il cacciatore di taglie Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson sarà Skender, proprietario del circo. David Sakurai sarà uno dei seguaci di Grindelwald e infine Brontis Jodorowsky sarà Nicholas Flamel, il creatore della Pietra Filosofale.

La sceneggiatura, ancora una volta scritta da J.K. Rowling, è ambientata nel 1927, alcuni mesi dopo che Newt ha collaborato allo smascheramento e alla cattura del celebre mago oscuro Gellert Grindelwald. Tuttavia, come da lui promesso, Grindewald è riuscito a evadere e ha iniziato a radunare seguaci uniti alla sua causa: il dominio dei maghi su tutti gli esseri non magici. L’unico capace di fermarlo è il mago che una volta chiamava amico: Albus Silente. Ma Silente avrà bisogno dell’aiuto del mago che aveva già ostacolato Grindelwald in passato, il suo ex-studente Newt Scamander. L’avventura ricongiungerà New con Tina, Queenie e Jacob, ma la missione metterà alla prova le loro lealtà costringendoli ad affrontare nuovi pericoli in un mondo magico sempre più diviso e pericoloso.

L’azione si concentrerà brevemente a New York, e poi a Londra e a Parigi: ci saranno anche alcuni richiami alle storie di Harry Potter che i fan dei libri e dei film adoreranno.

David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram figurano come produttori mentre Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen come produttori esecutivi.

Nel cast tecnico il premio Oscar direttore della fotografica Philippe Rousselot; il tre volte premio Oscar scenografo Stuart Craig, il tre volte premio BAFTA montatore Mark Day, la quattro volte premio Oscar costumista Colleen Atwood, il premio Oscar supervisore degli effetti visivi Tim Burke e il candidato al premio Oscar supervisore degli effetti visivi Christian Manz.

La data d’uscita è fissata al 15 novembre 2018.