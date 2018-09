tempo di lettura 2'

È in corso il casting di, lo spin-off discritto da Christina Hodson con protagonista Margot Robbie nei panni di

La pellicola, tutta al femminile, sarà incentrata su un gruppo di eroine e nemesi dell’universo DC.

Fonti dell’Hollywood Reporter sostengono che Gugu Mbatha-Raw e Jurnee Smolett-Bell sarebbero in lizza per interpretare Black Canary. Anche Janelle Monae dovrebbe esserlo, ma non è chiaro se sia arrivata a fare un provino con Margot Robbie (come invece avrebbero fatto le altre).

Per il ruolo di Cacciatrice, invece, la Warner Bros. starebbe valutando Margaret Qualley (The Leftovers), Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane, Fargo) e Cristin Milioti (Black Mirror, How I Met Your Mother). Deadline in tal senso aggiunge anche Sofia Boutella (La Mummia) dovrebbe essere in lizza.

Justina Machado, apparsa in Jane the Virgin e in The Purge: Anarchy, e Roberta Colindrez (I Love Dick) avrebbero invece fatto un provino per il ruolo di Renee Montoya.

Un altro ruolo sarà quello di Cassandra Cain, che nei fumetti diventa la terza Batgirl. Lo script prevede che il personaggio sia una dodicenne e lo studio sarebbe alla ricerca di una ragazzina asiatica per la parte.

Ci sono altre attrici in lizza di cui non si è ancora a conoscenza, ma pare che la Warner voglia chiudere i casting entro due settimane. Entrambi i giornali sostengono che le protagoniste dovranno fare i conti con Black Mask (Maschera Nera).