tempo di lettura 1'

Ieri abbiamo segnalato i nuovi aggiornamenti circa il nuovo Space Jam che vedrà LeBron James come protagonista,, il regista di Creed e, soprattutto, di, come produttore e(Random Acts of Flyness per la HBO) alla regia.

In un nuovo profilo su LeBron pubblicato dall’Hollywood Reporter sono presenti alcuni dettagli ulteriori sul progetto. Che, a quanto pare, sarà un vero e proprio reboot con ambizioni seriali e non un sequel del film a tecnica mista prodotto dalla Warner Bros. nel 1996 e avente, come protagonisti, il leggendario Michael Jordan e gli iconici Looney Tunes.

Nel pezzo, Maverick Carter, socio in affari della stella dell’NBA, accenna alla possibilità di avere nel cast anche lo stesso Jordan:

Staremo a vedere. Se Michael vorrà partecipare, una parte per lui c’è. Ma Michel Jordan è Michel Jordan, una leggenda. Non importa se sarà lo stesso James a chiamarlo, lui farà quello che ha voglia di fare o meno, anche perché si è guadagnato il diritto di poter agire così. Ora come ora LeBron e Michael non sono seduti a un tavolo a parlare di Space Jam.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere Michael Jordan nel reboot di Space Jam?

Ditelo nei commenti!