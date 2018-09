tempo di lettura 1'

FilmmusicReporter ha diffuso la lista delle tracce della colonna sonora di, il cinecomic Sony diretto da Ruben Fleisher che sarà a ottobre nei cinema italiani.

L’opera è firmata da Ludwig Goransson e sarà disponibile in digitale grazie a Sony Classical dal 5 ottobre.

Vi riportiamo la tracklist qui di seguito ma raccomandiamo di fare attenzione perché potrebbero esserci anticipazioni sullo svolgimento della pellicola:

1. Space Exploration

2. Symbiotes Arrive

3. First Contact

4. Eddie’s Blues

5. Run, Eddie, Run

6. What’s Wrong With Me

7. Panic at the Bistro

8. Humans… Such Poor Design

9. Self Defense

10. Pedal to the Metal

11. Eyes, Lungs, Pancreas

12. You Want Up?

13. Venom Rampage

14. Annie, I’m Scared

15. Parasite

16. Unexpected Ally

17. Battle on the Launch Pad

18. You Belong With Us

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film racconterà le origini di Venom ed è diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker e Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. Nel cast Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate e Ron Cephas Jones.

Venom uscirà il 4 ottobre 2018.