Secondo quanto riportato da Deadline (Captain America: The Winter Soldier) esono in trattative per entrare nel cast di, thriller fantascientifico di Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless).

Se le trattative andranno a buon fine i due attori interpreteranno due paramedici di New Orleans le cui vite verranno sconvolte dopo essere incappati in una serie di orribili morti legate ad una droga con strani effetti ultraterreni.

Justin Benson ha firmato anche la sceneggiatura del lungometraggio. Il progetto sarà prodotto da David Lawson Jr. insieme a Aaron Moorhead per la Rustic Films.

