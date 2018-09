tempo di lettura 1'

Per celebrare l’inizio delle riprese la MGM e la Orion hanno diffuso la prima immagine promozionale del reboot di(La Bambola Assassina).

Le protagoniste saranno Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry e accanto a loro troveremo Gabriel Bateman nei panni di un bambino di nome Andy che diventa involontariamente il proprietario della bambola assetata di sangue. Aubrey Plaza sarà sua madre. Come riporta la breve sinossi diffusa in rete: “Child’s Play segue una madre (Plaza) che dona a suo figlio (Bateman) una bambola giocattolo per il suo compleanno, non conoscendo la natura sinistra dell’oggetto”.

Il film, ricordiamo, è stato scritto da Tyler Burton (Kung Fury 2) per la MGM, e sarà diretto da Lars Klevberg (Polaroid). Alla produzione David Katzenberg e Seth Grahame-Smith. Le riprese sono in corso a Vancouver.

