Online sono approdati due nuovi poster italiani di, film diretto da Björn Runge con protagonisti

Close interpreta Joan Castleman, moglie Joe (Pryce), scrittore di successo. La vicenda ripercorre il matrimonio dei due e la sofferenza di Joan, che per anni lavora all’ombra del marito fingendo di non essere a conoscenza dei tradimenti di lui. Quando Joe vince il premio Nobel per la letteratura, Joan si rende conto di essere divenuta una vera e propria “bomba a orologeria” di rabbia e frustrazione.

Fa parte del cast anche Christian Slater, che interpreta un giornalista che “scava” nella memoria di Joan, alla ricerca di una verità che sembra sepolta nella mente della donna.

Il film arriverà nelle nostre sale da ottobre. Potete vedere i poster qua sotto: